Собянин: основные работы по созданию "ВДНХ Экспо" завершатся до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Возведение конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО" будет завершено в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения павильона № 75 на ВДНХ в День народного единства.

"Это будет самый современный высокотехнологичный экспоцентр нашей страны", – сказал Собянин.

По его словам, на территории ВДНХ развернута масштабная стройка: один из крупнейших в стране экспоцентров создается на базе четырех павильонов. Два из них будут построены с нуля, а еще два – реконструированы. В частности, речь идет о павильоне "Монреаль", который десятилетиями находился в аварийном состоянии. Вернуть его к жизни удалось с помощью современных технологических решений, отметил мэр.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, работы на площадке начались летом 2024 года. Комплекс объединит четыре здания, в том числе обновленный концертно-конгрессный павильон № 70 "Монреальский", реконструированный выставочный павильон № 75 и новый монументальный выставочный павильон № 69. Из них сложится единый архитектурный ансамбль.

Частью комплекса станет и уже функционирующий павильон № 20. Его построили с использованием технологий для широкопролетных зданий, а для остекления фасадов создали самые большие в стране витражные стеклопакеты размером 15 х 3 метра.

Общая площадь объектов нового центра составит 204 тысячи квадратных метров. Площадка должна стать главным профильным местом в Москве для проведения форумов и конгрессов, выставок, конференций и концертов.

Сейчас работы выполнены примерно на 90%. Планируется также благоустроить прилегающую к "ВДНХ ЭКСПО" территорию с обустройством комфортных общественных пространств и возведением многоуровневого паркинга.

ВДНХ между тем продолжает развиваться. По словам мэра, реставрируются памятники истории и культуры, открываются новые музейные пространства. В частности, на ВДНХ начали работу сразу две площадки Биокластера – проекта Биологического музея имени К.А. Тимирязева, посвященного науке и жизни.

Например, в павильоне № 17 "Лесная промышленность" разместилась мета-экспозиция "Мир динозавров" с элементами погружения. В павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" открылась экспозиция "Флоратопия" – музей ботаники, где традиции сочетаются с современными технологиями и интерактивными элементами.

Кроме того, после комплексной реставрации вновь заработало историческое кафе "Лето" (строение № 518, бывшая "Чайная"). Еще с довоенных времен на этой территории располагались заведения общественного питания и рекреационные объекты. Сейчас здесь открыта чайная, где гости могут попробовать фирменный чай "Москва" и свежую выпечку от столичного проекта "Московское чаепитие".

В павильоне № 8 "Юные натуралисты" начал работу музей "Фабрика шоколадных открытий". В павильоне № 1 "Центральный" развернута выставка "Искусство сцены. Академическая живопись", собравшая шедевры из 32 музеев 12 российских городов. Всего представлено порядка 200 экспонатов: предметы живописи и графики, скульптура, сценические костюмы.

Мэр напомнил, что Москва предоставляет свои выставочные пространства для региональных, федеральных и международных проектов. По его словам, город создает лучшие возможности для прямого взаимодействия музеев с гостями.

"Десятки миллионов посетителей будут приходить на ВДНХ, радоваться нашей истории и культуре, проводить свой досуг", – добавил Собянин, напомнив, что каждый год данное пространство принимает более 30 миллионов гостей из всех субъектов РФ.

Ранее мэр сообщил, что к 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. По его словам, ежегодно данную территорию посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1 600 мероприятий.

С 2014 года на ВДНХ реализуется программа "Возрождение ВДНХ". Ее главная задача – вернуть выставке ее историческое величие и открыть новые возможности для горожан, отметил градоначальник. Из 49 объектов культурного наследия федерального значения реставрацию завершили уже на 42.

