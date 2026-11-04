Движение закрыто на некоторых участках в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта закрыто на некоторых участках в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время водители не могут проехать по Мантулинской улице и улице 1905 года. Кроме того, нет движения на Новоарбатском мосту, Ростовской набережной, на съезде с Садового кольца на Смоленскую площадь, на Боровицкой площади, а также на съезде с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат.

Между тем для автомобилистов недоступна одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской. Проезд запрещен до 31 октября следующего года в связи с проведением инженерных работ.

Ограничение действует круглосуточно. На перекрытых участках также временно запрещено парковать транспортные средства.