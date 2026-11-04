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04 ноября, 15:08

Политика

Страны Балтии и Польша призвали ЕС расторгнуть инвестиционные договоры с Россией

Фото: depositphotos/Alexis84

Латвия, Литва, Эстония и Польша выступили за прекращение двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и странами – членами Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонский МИД.

"Страны Балтии и Польша направили в Еврокомиссию совместное заявление с призывом прекратить действие двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и 17 государствами – членами ЕС", – говорится в сообщении.

Под такими соглашениями понимаются международные договоры, которые задают правила инвестиционной политики для их участников. По версии инициаторов, дальнейшее действие этих договоров якобы "представляет угрозу экономической безопасности ЕС".

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС перестать выдавать туристические визы россиянам. Он посоветовал объединение обратить внимание на то, от кого якобы на самом деле исходит угроза для Европы.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала латвийскому политику включить телевизор, где показывают, кто в настоящем уничтожает ЕС – сами граждане Евросоюза.

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