04 ноября, 14:34Культура
Прощание с актрисой Екатериной Райкиной пройдет в Москве 6 ноября
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Прощание с дочерью народного артиста СССР Аркадия Райкина, актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной состоится 6 ноября в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в ее семье.
При этом пока неизвестно, где конкретно пройдет траурная церемония.
О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Актрисе было 88 лет. Предварительно, она умерла в больнице.
СМИ сообщали, что артистку незадолго до смерти госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Выяснилось, что последние недели Райкина не могла передвигаться.
Райкина служила в Театре имени Евгения Вахтангова около 50 лет. За всю свою карьеру артистка сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".