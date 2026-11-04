"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Газпром" 3 ноября установил новый абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщили в компании.

До этого в 2026 году компания четырежды сообщала о новых рекордах суточных поставок: дважды в январе, один раз в июле и последний раз – 1 ноября.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

"Газпром" ранее подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". В результате объем ежегодных поставок вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров. Более того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

