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Владимир Путин 5 ноября проведет совещание с членами правительства, главной темой которого станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан, поступившими на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С докладом на совещании выступит руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов. Кроме того, глава "Сбера" Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта в процесс обработки обращений россиян на прямую линию с президентом, включая совершенствование системы к прямой линии текущего года.

В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства также примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации. Как отметили в Кремле, будут рассмотрены и иные текущие вопросы.

В декабре прошлого года на совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером поступило более трех миллионов вопросов граждан. В основном они касались соцполитики, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. В общей сложности мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

