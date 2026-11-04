Состояние артистки Федосеевой-Шукшиной остается тяжелым

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной остается тяжелым. Об этом ТАСС заявили в ее семье.

"Состояние тяжелое. Относительно стабильное. Дыхание через трубку аппарата искусственной вентиляции легких. Продолжается комплекс необходимых лечебных мероприятий", – рассказала собеседница агентства.

Артистку доставили в одну из московских больниц 14 октября. Причиной госпитализации стала сердечная недостаточность.

Спустя время СМИ распространили информацию о том, что Федосеевой-Шукшиной якобы присвоили паллиативный статус, признав ее неизлечимо больной. Дочь артистки Ольга Шукшина заявила о намерении посетить главврача по поводу публикации о состоянии здоровья матери. Она уточнила, что подобные сообщения заставляют ее сильно переживать.