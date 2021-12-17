Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в 10 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в десяти регионах, а улучшение мы видим в трех регионах", – заявила Голикова, слова которой приводят в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Оперштаба, ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, на Алтае, в Башкирии, Чувашии и Дагестане.

За сутки в России подтвердили 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 080 человек, а за весь период пандемии – 295 104.

