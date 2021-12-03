Минздрав может расширить список медотводов от вакцинации – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство здравоохранения России планирует расширить список противопоказаний при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, изменения в список планируется внести в середине декабря текущего года. В данный момент документ разрабатывают непосредственно в Минздраве.

"Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", – рассказал один из источников.

В Минздраве на запрос издания заявили, что список причин для медотвода связан с перечнем противопоказаний к вакцинации, который имеется в инструкции к любому из препаратов.

В данный момент противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, а также обострение хронических заболеваний. При этом астма, сахарный диабет или онкологическое заболевание не являются препятствием для введения препарата, если у пациента не наблюдается обострений.

Ранее в Депздраве Москвы разъяснили, как оформить медотвод от вакцинации против COVID-19. По словам специалистов, для этого необходимо иметь столичный полис ОМС и пройти предварительную консультацию с врачом.