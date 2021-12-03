Минздрав может расширить список медотводов от вакцинации – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство здравоохранения России планирует расширить список противопоказаний при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, изменения в список планируется внести в середине декабря текущего года. В данный момент документ разрабатывают непосредственно в Минздраве.
"Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее", – рассказал один из источников.
В Минздраве на запрос издания заявили, что список причин для медотвода связан с перечнем противопоказаний к вакцинации, который имеется в инструкции к любому из препаратов.
В данный момент противопоказаниями к прививке от коронавируса считаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, а также обострение хронических заболеваний. При этом астма, сахарный диабет или онкологическое заболевание не являются препятствием для введения препарата, если у пациента не наблюдается обострений.
Ранее в Депздраве Москвы разъяснили, как оформить медотвод от вакцинации против COVID-19. По словам специалистов, для этого необходимо иметь столичный полис ОМС и пройти предварительную консультацию с врачом.
Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новым правилам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: