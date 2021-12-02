В Депздраве разъяснили, как оформить медотвод от вакцинации против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве заработал новый алгоритм оформления временного медотвода от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Так, получить медотвод могут горожане:



имеющие московский полис ОМС или прикрепленные к одной из столичных поликлиник;

страдающие острыми инфекционными заболеваниями, обострениями серьезных хронических болезней, а также находящиеся в жизнеугрожающем и неотложном состоянии.

сначала он должен осмотреть пациента, изучить историю его болезни и при необходимости назначить дополнительные обследования;

после этого решение о предоставлении медотвода он может принять, проконсультировавшись со специальной комиссией, состоящей из профильных внештатных специалистов и разработчиков вакцины.

При этом уточняется, что есть заболевания, при которых прививаться необходимо с осторожностью, только после консультации с лечащим врачом:В Депздраве добавили, что с 1 февраля по всей России вводится федеральный контроль за медотводами: данные о них все регионы должны будут направлять на портал госуслуг.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что, несмотря на тот факт, что тяжелые аллергические реакции являются противопоказанием к вакцинации, спрогнозировать их до прививки от COVID-19 невозможно.

По его словам, в пунктах вакцинации предусмотрена возможность оказания срочной помощи, если человеку станет плохо.

