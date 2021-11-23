Врач заявил, что выявить аллергию на вакцину до прививки невозможно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что невозможно до прививки от COVID-19 выявить аллергию на вакцину. Об этом сообщает радио КП.



"Да, сейчас объявилось множество шарлатанов, которые заявляют, что они вас обследуют и выяснят, есть ли у вас аллергия на компоненты вакцины. Не верьте – это просто обман, развод на деньги", – отметил врач.

Комаровский подчеркнул, что в месте, где делают прививки от коронавируса, предусмотрена возможность оказания срочной помощи при аллергии. По его словам, речь идет об отеке Квинке и анафилактическом шоке.

"Только такие тяжелые аллергические реакции в дальнейшем являются противопоказанием к вакцинации", – добавил врач.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что повторная прививка от COVID-19 поможет организму увеличить концентрацию антител.

Она также отметила, что ревакцинация противопоказана лишь людям с тяжелой формой аллергии на любую из составляющих вакцин. Также не стоит ее проходить женщинам в период кормления грудью, гражданам в возрасте до 18 лет и в момент обострения ОРВИ или хронических заболеваний.