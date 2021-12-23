Путин рассказал, что может дать россиянам счастье и оптимизм в 2022 году

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В ходе ежегодной пресс-конференции представитель радиостанции "Вести ФМ" поинтересовался у Владимира Путина, что может принести россиянам оптимизм и счастье в наступающем году.
"Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же весь смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей", – сказал глава государства.
При этом он коснулся другого адресованного ему вопроса о политических планах на 2024 год, отметив, что думать нужно вовсе не об этом. По его словам, сейчас необходимо заниматься проблемами пенсионеров и повышением уровня жизни россиян.
До этого, отвечая на один вопросов журналистов, президент сообщил, что в 2022 году в соответствии с фактической инфляцией будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.
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