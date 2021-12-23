Путин назвал сибиряков золотым фондом России

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Владимир Путин признался, что ему очень нравится Сибирь, ее природа и люди, которые, по словам президента, обладают уникальными моральными качествами. Об этом он рассказал в рамках ежегодной большой пресс-конференции.

"Меня спрашивали, где бы вы хотели жить? В Москве или Санкт-Петербурге? В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди", – заявил Путин.

По словам президента, сибиряки представляют собой золотой фонд России благодаря своим ценностям и этическим представлениям. Путин отметил, что привык ездить на отдых в Сибирь еще в начале 2000-х и считает это неотъемлемой частью своей жизни.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему не берет Михаила Мишустина на отдых в тайгу. Отвечая на этот вопрос, президент пошутил, процитировав старый анекдот: "А кто в лавке-то останется?". По словам Путина, премьер-министр работает в условиях огромной нагрузки и всегда находится на связи.

