Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владимир Путин признался, что ему очень нравится Сибирь, ее природа и люди, которые, по словам президента, обладают уникальными моральными качествами. Об этом он рассказал в рамках ежегодной большой пресс-конференции.
"Меня спрашивали, где бы вы хотели жить? В Москве или Санкт-Петербурге? В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди", – заявил Путин.
По словам президента, сибиряки представляют собой золотой фонд России благодаря своим ценностям и этическим представлениям. Путин отметил, что привык ездить на отдых в Сибирь еще в начале 2000-х и считает это неотъемлемой частью своей жизни.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему не берет Михаила Мишустина на отдых в тайгу. Отвечая на этот вопрос, президент пошутил, процитировав старый анекдот: "А кто в лавке-то останется?". По словам Путина, премьер-министр работает в условиях огромной нагрузки и всегда находится на связи.
Путин рассказал, почему не берет Мишустина в тайгу
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