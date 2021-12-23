Путин заявил, что ни за кем не следит

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что ни за кем не следит. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, как проводит досуг и следит ли за блогерами.

"Давно ни за кем не слежу – с тех пор как перестал быть директором ФСБ", – подчеркнул российский лидер.

Это был последний вопрос президенту во время общения с журналистами, которое длилось 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов.

Путину задавали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране. Также главу государства спрашивали о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО.

На пресс-конференцию были аккредитованы как федеральные, так и региональные издания. Также участвовали международные СМИ.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра, с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.