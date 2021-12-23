Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь

Владимир Путин заявил, что плановая медицинская помощь пострадала в первый период борьбы с COVID-19. Об этом президент сообщил на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Это естественно, так как была необходимость перепрофилировать ряд лечебных заведений, однако на сегодня все проблемы преодолены", – сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал, чем вызваны новые волны коронавируса. По его словам, это происходит из-за способности вируса к мутации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.