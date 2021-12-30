В Москве пожарные в костюмах сказочных персонажей провели мальчику экскурсию по части

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные сотрудники МЧС исполнили мечту пятилетнего ребенка, проведя ему экскурсию по пожарной части. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы московского главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что мальчик Егор рассказал Деду Морозу о желании побывать в пожарной части. После этого сотрудники столичного отделения ведомства приняли решение осуществить мечту ребенка.

В МЧС сообщили, что мальчик побывал в пожарной части №7 утром в среду, 29 декабря. На месте Егора ждали смена караула и Дед Мороз.

"Пожарные сразу приняли мальчика в свои ряды и стали показывать ему технику и снаряжение. Юный гость рассматривал все с огромным интересом, а его глаза светились от счастья", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, на территории устроили небольшое условное возгорание, который успешно потушил гость пожарного отделения. Мальчик также оказался в пожарной машине, где порулил, понажимал разные кнопки и включил мигалку.

Позднее переодетые в сказочных персонажей сотрудники ведомства вручили мальчику подарки.

Ранее в рамках акции "Елка желаний" премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечту 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области, который хотел побывать на кондитерской фабрике. Зачитывая пожелание мальчика, глава кабмина признался, что и сам имел схожую мечту еще в детстве.