Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Общество

Более 90 тыс писем прислали россияне на почту Деда Мороза

Более 90 тыс писем прислали россияне на почту Деда Мороза

Новости часа: возбуждено дело по факту покушения на убийство годовалой девочки в Москве

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Приморье

Новости часа: Минобороны РФ сообщило о минимальной зарплате мобилизованных

Жители Дальнего Востока и Восточной Сибири увидят полное лунное затмение 8 ноября

В Минобороны РФ рассказали о размерах зарплаты мобилизованного резервиста

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в столице 8 ноября

Температура воздуха в столице может достигнуть отметки 6 градусов тепла 8 ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 ноября

Эксперты рассказали, как выбрать чечевицу

Около 93 тысяч писем прислали жители России на почту Деда Мороза, рассказали ее представители. Там также составили список самых популярных желаний.

Взрослые чаще всего просят о любви, счастье. Мужчины, например, хотели бы найти под елкой жену.

В то время как почти половина детей мечтают получить от новогоднего волшебника планшеты, компьютеры, приставки и наушники. Просьбы о бумажных книгах встречаются все реже.

Как отметили на почте, в 2021 году писем Деду Морозу было больше, максимальный поток приходится на ноябрь и декабрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика