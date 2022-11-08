12:00Общество
Более 90 тыс писем прислали россияне на почту Деда Мороза
Около 93 тысяч писем прислали жители России на почту Деда Мороза, рассказали ее представители. Там также составили список самых популярных желаний.
Взрослые чаще всего просят о любви, счастье. Мужчины, например, хотели бы найти под елкой жену.
В то время как почти половина детей мечтают получить от новогоднего волшебника планшеты, компьютеры, приставки и наушники. Просьбы о бумажных книгах встречаются все реже.
Как отметили на почте, в 2021 году писем Деду Морозу было больше, максимальный поток приходится на ноябрь и декабрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.