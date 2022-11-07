Астролог предупредила об опасном влиянии полного лунного затмения 8 ноября

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Во время лунного затмения лучше избегать скопления людей и с осторожностью пользоваться колющими и режущими предметами. Об этом Москве 24 рассказала астролог Любовь Калиновская.

Во вторник, 8 ноября, жители Земли смогут наблюдать полное затмение Луны. Его начало придется на 11:01 по московскому времени, а завершение – на 17:56. Москвичам не удастся разглядеть основную часть затмения.

По словам Калиновской, 8 ноября лунное затмение будет оказывать влияние на психоэмоциональное состояние людей, из-за чего они могут становиться более раздраженными и агрессивными.

"Люди под влиянием космической энергии во время затмения находятся в очень острой эмоциональной фазе. Они начинают себя неправильно вести в психоэмоциональном плане. У них возбуждаются различные эмоции. Это может быть агрессия, неприятие окружающего мира, неприятие себя", – перечисляет эксперт.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, астролог советует в этот день как можно меньше общаться с другими и избегать скопления людей.





Любовь Калиновская астролог Я рекомендую как можно больше держаться обособленно от окружающего мира, потому что могут быть неадекватные реакции у людей, неадекватные поступки, поскольку психический фон будет на грани.

Кроме того, в этот день велик риск неправильно понять друг друга, добавила эксперт. "Люди будут склонны к различного рода недопониманиям среди своего ближнего круга, родственников. Они будут склонны не понимать, что им говорят, по-особому интерпретировать информацию, которая к ним поступает", – объясняет астролог.

Также следует проявить осторожность при использовании колюще-режущих предметов и электричества, продолжает специалист.

"Затмение будет на Уране. А Уран – это планета электричества и внезапных изменений, перемен, каких-либо происшествий, особенно авиапроисшествий", – говорит Калиновская.

Ранее российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко рассказал, когда жители столицы смогут наблюдать следующее частичное солнечное затмение. По его словам, такая возможность горожанам выпадет в 2025 году.



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