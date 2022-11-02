Эксперт оценил необходимость нового указа в случае объявления второго этапа мобилизации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Военный эксперт, глава Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин заявил, что в случае объявления второго этапа частичной мобилизации, вероятно, будет нужен новый указ президента. Об этом сообщает радио КП.

"Нужно дождаться, если будет указ о том, что мобилизация закончена, тогда следующий набор, если он понадобится, тоже нужно начинать с указа. Но что-то мне подсказывает, что юристы объяснят нашему президенту, что не надо спешить с указом об окончании мобилизации", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что документа об окончании первого этапа мобилизации пока не было и Владимир Путин заявлял, что будет решаться вопрос о необходимости такого указа.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в указе главы РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет необходимости. По его словам, к подобному заключению пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Отдельного указа для завершения частичной мобилизации в России не требуется – Песков

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