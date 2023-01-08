Специалисты приступили к ремонту поврежденного взрывом газопровода в ЛНР

Фото: телеграм-канал "ГУП "ЛУГАНСКГАЗ"

Специалисты приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Луганскгаз".

"Сотрудники управления магистральных газопроводов <...> уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода. Специалисты ГУП "Луганскгаз" производят ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Из-за ЧП без газа остались порядка 13 тысяч абонентов. Как уточняла гендиректор предприятия Татьяна Богородько, первоочередной задачей является возобновление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больнице и ряду социальных объектов.

В субботу на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием. Сейчас пожар ликвидирован. В настоящее время спецслужбы выясняют причины аварии. Создан штаб по ликвидации последствий взрыва.



Крупный пожар ликвидировали на магистральном газопроводе в Лутугино

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