Пожар произошел на рынке в городе Кинель Самарской области, к тушению привлечены поезда

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Торговые павильоны горят на рынке в городе Кинель Самарской области, площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Самарской области.

"В 02:33 (мск) поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке по адресу: городской округ Кинель, улица Октябрьская, в районе железнодорожного вокзала. Горят торговые павильоны на площади 900 квадратных метров, объявлен повышенный ранг вызова – пожар №2", – указано в сообщении.

В 3:20 по московскому времени площадь пожара увеличилась до 1 500 квадратных метров, сообщают в ведомстве.

Для тушения пожара были привлечены пожарные поезда со станции Кинель и Самара. Возгорание ликвидируют 97 человек и 35 единиц техники.

По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на пришвартованном судне напротив Северного речного вокзала. Возгорание произошло в машинном отделении буксира "Адлер" на площади 25 квадратных метров.

До этого возгорание произошло на территории склада за торговым центром "Отрада" в подмосковном поселке Отрадное. Тогда площадь пожара составила 240 квадратных метров.

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