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Неизвестные подожгли Свято-Вознесенску церковь на Украине

Неизвестные подожгли Свято-Вознесенску церковь на Украине

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В селе Овадное на Украине неизвестные подожгли Свято-Вознесенскую церковь. Местные жители сообщили, что это месть властей настоятелю храма, который отказался перейти из канонической Церкви к раскольникам так называемой Православной церкви Украины.

Религиозные гонения на священнослужителей начались еще при прежнем президенте Петре Порошенко. Тогда Константинопольским патриархатом был узаконен раскол украинской Церкви.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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