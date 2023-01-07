РПЦ скорбит по всем погибшим на Украине и благодарна волонтерам – патриарх Кирилл

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Русская православная церковь скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места", – сказал он в рождественском обращении. Цитату приводит РИА Новости.

Патриарх поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся, отправляя необходимые вещи, лекарства и продукты, а также посещают раненых в госпиталях.

"Так делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей", – добавил глава РПЦ.

7 января православные христиане празднуют Рождество. Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа.

В ночь на 7 января патриарх Кирилл провел в кафедральном храме Христа Спасителя ночное рождественское богослужение. На нем присутствовало духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели и прихожане столичных храмов.



В московских храмах проходят праздничные службы

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