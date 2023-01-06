Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

На торжественном богослужении присутствует духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели и прихожане столичных храмов.

Служба продлится несколько часов. Ее прямую трансляцию ведут телеканалы Первый, "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт Московского патриархата.

Православные христиане празднуют Рождество 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос появился на свет от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Дева Мария и праведный Иосиф держали путь в Вифлеем, чтобы принять участие во всенародной переписи, которую устроил император. Они смогли найти ночлег только в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. В этот момент Мария произвела на свет младенца Иисуса Христа.

Верующие смогут встретить Рождество в храмах. Праздничные службы пройдут в столичных церквях и монастырях.

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