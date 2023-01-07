Патриарх Кирилл назвал причину мировых конфликтов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Все самые страшные конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

"Опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их. Дай Бог, чтобы живая вера <...> помогала нам устраивать нашу жизнь и межличностные отношения, и даже более того – строить межгосударственные отношения", – приводит его слова РИА Новости.

В обращении к верующим патриарх призвал граждан беречь друг друга, уделять внимание родным и близким и помогать нуждающимся. Он также указал, что РПЦ скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, и поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.

7 января православные христиане празднуют Рождество. Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа.

На ночном рождественском богослужении в кафедральном храме Христа Спасителя присутствовало духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели и прихожане столичных храмов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

По поручению Владимира Путина с 12:00 6 января режим прекращения огня был объявлен по всей линии боевого соприкосновения. Он действует до 24:00 7 января.



В московских храмах проходят праздничные службы

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