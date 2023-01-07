00:31Общество
Путин встречает Рождество в Благовещенском соборе Кремля
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля, передает ТАСС.
Глава государства посетил службу один. Его встречал встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.
Чаще всего в этот праздник президент посещает рождественскую службу в регионах страны. В прошлом году глава государства встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
На торжественном богослужении присутствует духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели и прихожане столичных храмов.
Православные христиане празднуют Рождество 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!