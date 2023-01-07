Путин встречает Рождество в Благовещенском соборе Кремля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля, передает ТАСС.

Глава государства посетил службу один. Его встречал встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Чаще всего в этот праздник президент посещает рождественскую службу в регионах страны. В прошлом году глава государства встретил праздник в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

На торжественном богослужении присутствует духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели и прихожане столичных храмов.

Православные христиане празднуют Рождество 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа.

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