Момент обрыва трамвайных проводов на Бауманской улице попал на видео

Видео: телеграм-канал ''Дептранс Москвы''

Момент обрыва контактной сети на Бауманской улице в Москве попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения столичный Дептранс опубликовал в своем телеграм-канале.

На ней видно, как проезжающий по улице грузовик краном задевает трамвайные провода.

В пресс-службе отметили, что из-за происшествия задерживаются трамваи № 4, 37 и 50. Также задержка в районе улиц Бауманской и Спартаковской зафиксирована на автобусном маршруте № 440. По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсируют по измененному маршруту.

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