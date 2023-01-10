В Москве на модель Полину Фейс завели дело об оскорблении чувств верующих

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Модель Полину Моругину (Полина Фейс. – Прим. ред.), сделавшую фото в обнаженном виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, будут судить в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский суд Москвы.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Моругиной П. Д., возбужденное по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", – сообщили в суде.

Дату заседания пока не назначили.

Согласно российскому законодательству, модели грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.

Ранее сообщалось, что в отношении модели был составлен протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение"). По указанной статье девушку предупреждали о штрафе в размере до 50 тысяч рублей или обязательных работах на 120 часов.

Позже сообщалось, что Следственный комитет РФ начал проверку произошедшего по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). После публикации девушка удалила аккаунты в соцсетях.



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