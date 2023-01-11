Водитель снегоуборочной техники засыпал снегом ребенка в Ленинградской области

Водитель снегоуборочной техники сбросил кучу снега на ребенка в Гатчине, это в Ленинградской области. Случившиеся вовремя заметили прохожие и подняли тревогу.

Видео происшествия попало в Сеть. В комментариях к записи местные жители уточнили, что работы по уборке снега велись рядом с ледяной горкой, откуда катаются дети. Мальчик отделался легким испугом – его выкопали, отряхнули и отправили домой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.