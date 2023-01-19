15 военных погибли при пожаре в казарме одной из частей ВС Армении

Фото: mes.am

Пожар произошел в одной из частей Вооруженных сил Армении, жертвами стали не менее 15 военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, передает ТАСС.

Уточняется, что возгорание возникло минувшей ночью в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N. По данным военного ведомства, трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает местный новостной портал Report, воинская часть расположена в Басаркечярском районе Гегаркуникской области.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов в Ереване произошли взрыв и возгорание. В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы в Национальный ожоговый центр.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!