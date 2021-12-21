Пожар произошел в казарме войсковой части в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "112"

В казарме войсковой части в ТиНАО произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Седьмой и восьмой этажи казармы № 2 горят открытым пламенем в войсковой части в поселке Мосрентген. Проведена эвакуация солдат", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар охватил гаражи в ТиНАО. Инцидент случился в поселке Марьино на Березовой улице. В результате пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого оказались разрушены два гаража. Кроме того, в третьем боксе загорелась машина.