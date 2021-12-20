Пожар со взрывом произошел в гаражах в ТиНАО – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар охватил гаражи в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах города.
По его данным, инцидент случился в гаражах в поселке Марьино на Березовой улице.
"Гаражи кирпичные, одноэтажные", – уточнил источник.
В результате пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого оказались разрушены два гаража. Кроме того, в третьем боксе загорелась машина.
В данный момент угроза распространения огня сохраняется.
Ранее три человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме под Челябинском. По данным МЧС, возгорание произошло в пятиэтажном здании в поселке Старокомышинск. Спасателям удалось эвакуировать из подъезда 14 человек.