Пожар со взрывом произошел в гаражах в ТиНАО – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил гаражи в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах города.

По его данным, инцидент случился в гаражах в поселке Марьино на Березовой улице.

"Гаражи кирпичные, одноэтажные", – уточнил источник.

В результате пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого оказались разрушены два гаража. Кроме того, в третьем боксе загорелась машина.

В данный момент угроза распространения огня сохраняется.

Ранее три человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме под Челябинском. По данным МЧС, возгорание произошло в пятиэтажном здании в поселке Старокомышинск. Спасателям удалось эвакуировать из подъезда 14 человек.