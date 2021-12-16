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Происшествия

04:49

Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме под Челябинском

происшествия пожар регионы

Фото: 74.mchs.gov.ru

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме под Челябинском. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы, возгорание случилось в пятиэтажном здании в поселке Старокомышинск. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 01:50.

Как заявили спасатели, возгорание произошло в квартире на первом этаже.

"В результате пожара погибли три человека", – рассказали в МЧС.

При этом из подъезда удалось эвакуировать 14 человек. По данным ведомства, еще один пострадавший получил травмы.

В тушении пожара приняли участие 28 человек и 7 единиц техники. В данный момент причина случившегося выясняется.

Ранее пожар произошел в бывшем здании школы в Таганском районе столицы. В результате случившегося погибли два человека и еще один пострадал.

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