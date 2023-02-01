Пожар на складе с пластиком в подмосковном Нахабине локализован – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар на складе с пластиком в подмосковном Нахабине локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

"В 21:50 (объявлена. – Прим. ред.) локализация пожара на площади 1 400 квадратных метров", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 20:28 поступило сообщение о возгорании на складе по адресу городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1.

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла около 700 тысяч квадратных метров. К 21:04 – выросла до 1,4 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили 37 человек и 11 единиц техники.

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