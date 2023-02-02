Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до семи

Фото: vk.com/sevproc

Экстренные службы сообщили о семи погибших в результате пожара, который возник в строительных бытовках в Севастополе.

"По последним данным, обнаружены тела семи человек", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Городская прокуратура намерена провести проверку. К месту происшествия отправился зампрокурора Евгений Кадамов, а также исполняющий обязанности прокурора Балаклавского района Севастополя Александр Толстых.

"По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка по факту пожара по улице Нефтяной, дом №15, в поселке Сахарная Головка", – уточнили в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует ход расследования по данному инциденту. Следователи в настоящее время устанавливают причину возгорания.

Пожар полностью охватил и уничтожил двухэтажное строение. Пожарная бригада в настоящее время работает на месте, завершаются мероприятия по ликвидации огня. Спасатели приступили к разбору завалов.

Также прокуратура планирует выяснить, соблюдались ли на объекте требования пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о пяти погибших при пожаре. Отмечалось, что в бытовках живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида".

Площадь возгорания на объекте составила 200 квадратных метров. Спасатели старались не допустить перехода огня на другие постройки.



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