09:16Происшествия
Торговые павильоны загорелись на 200 кв метров в ТиНАО
Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ в 08:40. Пожар случился недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1.
Спасатели установили, что возгорание произошло в торговом павильоне с мансардной частью. На территории работают пожарно-спасательные бригады. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в строительных бытовках в Севастополе произошел пожар. В результате ЧП скончались семь человек, изначально поступала информация о пяти жертвах.
Площадь возгорания на объекте составила 200 квадратных метров.
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