Торговые павильоны загорелись на 200 кв метров в ТиНАО

Видео: Москва 24

Пламя охватило торговые павильоны в ТиНАО. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ в 08:40. Пожар случился недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1.

Спасатели установили, что возгорание произошло в торговом павильоне с мансардной частью. На территории работают пожарно-спасательные бригады. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в строительных бытовках в Севастополе произошел пожар. В результате ЧП скончались семь человек, изначально поступала информация о пяти жертвах.

Площадь возгорания на объекте составила 200 квадратных метров.

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