Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г.Москве"

Склад с пластиком загорелся на Ленинградском шоссе в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Пожар произошел в ангаре с пластиком на Ленинградском шоссе 290 а, площадь составляет 250 квадратных метров", – заявил собеседник информагентства.

В результате распространения огня на площади 200 квадратных метров обрушилась крыша помещения. Наружу выходит густой черный дым.

На месте происшествия работают пожарные. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в субботу, 4 марта, загорелась жилая квартира на Зюзинской улице в Москве. Хозяйка жилья самостоятельно вызвала пожарных, которые оперативно устранили возгорание.

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