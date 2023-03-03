Открытое горение в гостиничном комплексе в Омске ликвидировано

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщает РИА Новости. Продолжается промывка помещений.

Пожар вспыхнул в ресторанно-гостиничном комплексе в 07:22 на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В МЧС уточняли, что возгорание произошло в здании банкетного комплекса "Фан-Фан".

Людей там нет. В 08:26 пожарные локализовали огонь. Ликвидацию открытого горения объявили в 09:16.

Днем 2 марта пожар произошел в здании Московского политехнического университета. Для ликвидации возгорания потребовалась эвакуация людей.

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