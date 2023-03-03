Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Омске на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

Пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 07:22. Выяснилось, что огонь вспыхнул на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, людей в здании нет.

В 08:26 пожарные локализовали огонь. Пожар тушат 60 человек и 17 единиц техники.

Днем 2 марта пожар произошел в здании Московского политехнического университета. Для ликвидации возгорания потребовалась эвакуация людей.

В конце февраля на площади 40 квадратных метров загорелась квартира жилого дома на Донбасской улице в Москве. По оценке Следственного комитета, возгорание могло произойти из-за нарушений при использовании газового оборудования.

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