Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Москве, один из них был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время два человека обратились за помощью к медикам, один из них уже направлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – заявил собеседник агентства.

27 марта в жилом пятиэтажном доме в Шмитовском проезде произошло возгорание на четвертом этаже. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 170 квадратных метров. В 17:31 по московскому времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение, были спасены девять человек. В департаменте транспорта сообщали о перекрытии движения в районе Шмитовского проезда.

Ранее пожарные смогли ликвидировать открытое горение в Омске. Возгорание началось в производственном здании в Советском округе города Омска на площади в 3,5 тысячи квадратных метров в ночь на 26 марта. В тушении пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц техники.



Видео: Москва 24

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!