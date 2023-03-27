Пожар произошел в Шмитовском проезде в Москве

Видео: Москва 24

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. По словам очевидцев, огонь охватил здание в Шмитовском проезде.

На кадрах с места происшествия видно, что клубы густого дыма выходят из окон одной из квартир.

Как уточняет столичное управление МЧС, пожар произошел в доме 11А в Шмитовском проезде. Огонь охватил четвертый и пятый этажи.

В настоящее время на месте работают пожарные. Уже ликвидировано открытое горение, спасены четыре человека.

В Дептрансе сообщили о перекрытии движения транспорта в районе Шмитовского проезда.

Ранее в Самаре пожар произошел в доходном доме купца Челышева 1899 года постройки. Его площадь достигала 1 400 квадратных метров, а в ликвидации участвовали 167 человек и 59 единиц техники. Никто не пострадал.

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