Пожар произошел на складе в Омске на площади в 3,5 тысячи квадратных метров

Фото: МЧС России

Крупный пожар произошел на складе с пластиком в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Крупный пожар ликвидируют в Омске. Горит склад с пластиком", – указано в сообщении.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 3 500 квадратных метров. В его тушении задействованы 65 человек и 16 единиц техники.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе "Фрегат" в Воскресенске. Огонь охватил металлический цех аккумуляторов, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

До этого пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. Площадь возгорания составила 1 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.



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