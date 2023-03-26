01:24Происшествия
Пожар произошел на складе в Омске на площади в 3,5 тысячи квадратных метров
Фото: МЧС России
Крупный пожар произошел на складе с пластиком в Омске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Крупный пожар ликвидируют в Омске. Горит склад с пластиком", – указано в сообщении.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 3 500 квадратных метров. В его тушении задействованы 65 человек и 16 единиц техники.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе "Фрегат" в Воскресенске. Огонь охватил металлический цех аккумуляторов, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.
До этого пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. Площадь возгорания составила 1 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.
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