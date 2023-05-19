В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдавать кредиты иностранным агентам. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности <...> запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов юридическим и физическим лицам, признанным выполняющими функцию иностранного агента", – написал парламентарий.

Он пояснил, что лица, признанные в РФ иноагентами, финансируются из-за рубежа и имеют возможность быстро покинуть Россию, что многие из них сделали в прошлом году. В связи с этим для российских кредиторов таких лиц, имеется риск невозврата выданных средств и невозможности призыва заемщика к ответственности.

Ранее Федоров выступил с идеей ввести для иноагентов дополнительный налог с прибыли в размере 5%. Вырученные таким образом средства он предлагает направлять на помощь детям-сиротам.

