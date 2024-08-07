Каноист Петров вышел в полуфинал одиночных соревнований на Олимпиаде

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Российский спортсмен Захар Петров сумел выйти в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1 000 метров в рамках Олимпийских игр в Париже, сообщает RT.

Он принял участие в первом заезде и продемонстрировал второй результат среди лучших. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 3 минуты 49,86 секунды. Первое место по итогам состязания получил представляющий Польшу каноист Виктор Глазунов. Его результат составил 3 минуты 48,40 секунды.

На данный момент Захару Петрову 19 лет. Он является трехкратным чемпионом мира среди юниоров и имеет несколько медалей, завоеванных на чемпионатах Кубка мира. Олимпийские игры в Париже стали первыми в его карьере.

Полуфинальные и финальный заезды назначены на пятницу, 9 августа. За день до этого, 8 августа, состоятся соревнования на каноэ-двойках, в ходе которых спортсмены должны будут преодолеть дистанцию в 500 метров. Петров будет участвовать и в них. Его партнером станет Алексей Коровашков.

Ранее польскую каноистку Дороту Боровске допустили до участия в летней Олимпиаде после непреднамеренного заражения допингом от собаки. Ее намеревались отстранить от состязаний после обнаружения в ее организме клостебола, которым она лечила питомца.