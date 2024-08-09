Балерины исполнили "Лебединое озеро" на матче между США и Сербией на ОИ

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Фрагмент балета "Лебединое озеро" показали в перерыве полуфинального баскетбольного матча между сборными Сербии и США на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает телеканал "360".

Видео выступления появилось в Сети. Как можно увидеть на кадрах, балерины на поле начали танцевать под музыку российского композитора Петра Чайковского.

Ранее украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить на лодке часть фразы I am Ukrainian (Я украинка). В Международном олимпийском комитете увидели в этой фразе признаки пропаганды, сама спортсменка не согласилась с этим выводом.

Пловчиху из Парагвая Луану Алонсо при этом выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов. Спортсменка носила личные вещи, отказавшись от формы сборной. В миссии парагвайской делегации подчеркнули, что присутствие Алонсо создает неподходящую атмосферу внутри сборной страны.

