FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от обязательных рукопожатий

Фото: ИТАР-ТАСС/Иван Писаренко

Международная федерация самбо (FIAS) разрешила спортсменам с Украины, которые выступают на чемпионате мира, отказаться от рукопожатий в конце схваток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российскую команду.

По правилам FIAS спортсмены должны обмениваться рукопожатием перед схваткой и после нее. Чемпионат мира по самбо проходит 10–12 ноября в Ереване.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинку Ольгу Харлан из чемпионата мира после отказа пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой. После того как россиянка подошла к ней для рукопожатия, та в ответ направила саблю в ее сторону.

Позднее Харлан заявила о необходимости "давить" на международные федерации для отмены правила рукопожатий в спорте. Она подчеркнула, что атлеты Украины не пожимают руку спортсменам из РФ и Белоруссии.

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