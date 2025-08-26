Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 26 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, местами умеренным, ожидается в столице во вторник, 26 августа, сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 15–17 градусов, по области ожидается от 13 до 18 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

Повышение температуры до 30 градусов ожидается в Москве в конце лета, 30 и 31 августа. Кроме того, в эти дни в столице не прогнозируется каких-либо осадков. Тем не менее небольшой дождь накроет столицу в пятницу, 29 августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что климатическая осень наступила в Москве раньше времени – 25 августа. В этот день температура составила 13–16 градусов. Кроме того, североатлантический циклон принес с собой кучевые облака с холодными дождями.