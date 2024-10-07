В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы столицы, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – уточнил он.

Подавать тепло в квартиры москвичей будут в несколько этапов, а полностью его подключат в течение 5 ближайших дней. Сначала теплоноситель поступит в школы, детсады, больницы и поликлиники, также он параллельно начнет обогревать жилые дома и офисные здания, а в последнюю очередь отопление включат на предприятиях торговли и промышленности.

"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 000 объектов, в том числе свыше 34 000 жилых МКД", – объяснил Бирюков.

С мая по сентябрь специалисты провели гидравлические и температурные испытания теплосетей, чтобы выявить ненадежные участки и починить их. Это позволит подавать тепло потребителям без перебоев.

Ранее эксперты посоветовали россиянам проверить на ржавчину, течи и механические повреждения трубы, радиаторы и котлы перед самым началом отопительного сезона. Это касается как частных домов, так и квартир. Даже малозаметные проблемы, по словам специалистов, могут привести к поломкам.

