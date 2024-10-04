Сергей Собянин: отопление в Москве начнут включать 7 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отопление в Москве начнут включать с понедельника, 7 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха", – сказал Собянин.

Мэр столицы отметил, что работа будет проводиться поэтапно. Так, в первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней.

Городские системы и тепловые сети города полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Всего было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов, добавил градоначальник.

Как сообщалось ранее, в рамках программы капремонта в 812 многоквартирных домах Москвы заменили системы отопления. Рабочие произвели замену изношенных трубопроводов, отопительных приборов, опор и соединительных элементов. Это позволит обеспечить работу в холодный сезон без сбоев.

Между тем россиянам напомнили о том, что трубы, радиаторы и котлы нужно проверить на наличие ржавчины и механических повреждений перед началом отопительного сезона. Кроме того, необходимо позаботиться об очистке дымохода при наличии печи или камина, а также убедиться в правильной работе вентиляции.