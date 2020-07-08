В Китае выявили случай смертельной лихорадки денге

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В Китае выявлен случай смертельной лихорадки денге. Его зафиксировали в один день с обнаружением в стране случая заболевания бубонной чумой, сообщает "Экспресс газета".

Лихорадку обнаружили в китайском Гуанде. Сейчас в самом городе и его предместье проводят тесты по выявлению других возможных заболевших.

Лихорадка денге распространяется инфицированными комарами. Болезнь сопровождают слабость, рвота, головная и мышечная боль. В тяжелых случаях она может привести к смерти.

В настоящее время со вспышкой денге борется Сингапур. С начала года в стране выявили 15 273 случая заболевания. Скончались 16 зараженных.

Бубонную чуму обнаружили у двух братьев, живущих в северной части Внутренней Монголии, КНР. Предполагается, что они ели сырое мясо сурка.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, не считает, что случаи бубонной чумы в Китае и Монголии представляют опасность.

